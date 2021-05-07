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الامارات | الكمالي يحتفل بتأهل سيتي التاريخي إلى نهائي «الأبطال»

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل عدد كبير من نجوم دوري الخليج العربي مع تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي التاريخي، وللمرة الأولى، بعد تخطيه عقبة سان جيرمان، بالفوز عليه ذهاباً وإياباً 2/‏‏1 و2/‏‏0.

وكان من أكثر اللاعبين تفاعلاً مع هذا النجاح الكبير، هو مدافع شباب الأهلي، حمدان الكمالي، الذي نشر صورة من احتفالات سيتي، وكتب عليها «سيتي في النهائي».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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