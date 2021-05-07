الامارات | الكمالي يحتفل بتأهل سيتي التاريخي إلى نهائي «الأبطال»

شكرا لقرائتكم خبر عن الكمالي يحتفل بتأهل سيتي التاريخي إلى نهائي «الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل عدد كبير من نجوم دوري الخليج العربي مع تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا التاريخي، وللمرة الأولى، بعد تخطيه عقبة سان جيرمان، بالفوز عليه ذهاباً وإياباً 2/‏‏1 و2/‏‏0.

وكان من أكثر اللاعبين تفاعلاً مع هذا النجاح الكبير، هو مدافع شباب الأهلي، حمدان الكمالي، الذي نشر صورة من احتفالات سيتي، وكتب عليها «سيتي في النهائي».

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