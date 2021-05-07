الامارات | 35 لاعباً في انطلاق بطولة الشارقة لـ «شطرنج المؤسسات»

شكرا لقرائتكم خبر عن 35 لاعباً في انطلاق بطولة الشارقة لـ «شطرنج المؤسسات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أول من أمس، النسخة التاسعة من بطولة الشطرنج للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة للشطرنج، وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي. وشهد حفل الافتتاح الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة، والدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين.

ويشارك في البطولة 35 لاعباً ولاعبة من 19 هيئة ومؤسسة حكومية في الشارقة. وأسفرت نتائج اليوم الأول عن تصدر ثلاثة لاعبين بالعلامة الكاملة برصيد ثلاث نقاط من ثلاث جولات وهم: عثمان سالم من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وراشد جبريل من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وسيد عبدالفتاح من بلدية مدينة الشارقة، فيما يحل بالمركز الرابع مصطفى محمود بشير من هيئة متاحف الشارقة، وبالمركز الخامس محمود حلمي من معهد الشارقة للتراث، ويمتلك كل منهما نقطتين.

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