شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال ضد فياريال: نهائي تاريخي للغواصات الصفراء وثأر تحقق بعد 15 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ فياريال نهائي الدوري الأوروبي موسم 2020/2021، وذلك بعد ان تعادل سلبيًا خارج قواعده ضد ارسنال في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة.

وأستفاد النادي الإسباني من نتيجة مباراة الذهاب التي فاز بها 2-1، ليتأهل لنهائي المسابقة على حساب الفريق الإنجليزي العريق الذي كان مرشحًا بقوة لبلوغ المباراة النهائية على حساب ضيفه اليوم.

وأحكم فياريال سيطرته على المباراة ولم يتعرض سوى لفرصتين طوال المباراة بواسطة الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الذي سدد في العارضة مرتين، ليفشل أرسنال في بلوغ المباراة النهائية ويحرم من إمكانية تحقيق لقب أوروبي غير مسبوق للنادي في تاريخه.

رجل المباراة:

قدم داني باريخو، لاعب وسط فياريال، مباراة كبيرة وكان أكثر لاعبي فريقه لمسًا للكرة (70)، والأكثر تمريرًا بين زملائه (48)، وصنع فرصة تهديفية، ومرر 6 كرات طويلة بنجاح (من 7) وأخرج الكرة من مناطق الخطورة في 3 مناسبات.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- أرسنال فشل في تحقيق الفوز على ملعبه في أخر 6 مباريات لعبها بمختلف البطولات (تعادل 3 وخسر 3) مع فشله في التسجيل في 4 من هذه المباريات (سجل إجمالي هدفين).

- فياريال بلغ نهائي مسابقة أوروبية للمرة الأولى في تاريخه. هذه هي ثاني مرة يطيح بها فريق إسباني بأرسنال من نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد أتلتيكو مدريد في نسخة 2017/2018 .. وقتها توج الفريق الإسباني باللقب.

- هذا هو أول نهائي على الإطلاق للغواصات الصفراء في مختلف مشاركاتهم بمختلف المسابقات الأوروبية. الفريق ثأر من أرسنال الذي كان حرمه من وصول نهائي دوري الأبطال في موسم 2005/2006.

- المدرب الإسباني أوناي إيمري بلغ نهائي الدوري الأوروبي للمرة الخامسة في أخر 8 نسخ من المسابقة. إيمري هو المدرب الأنجح في تاريخ المسابقة (توج باللقب في 3 مناسبات).