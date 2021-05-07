شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز :مباراة دجلة كانت قوية واستحقينا الثلاث نقاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن المباراة أمام وادي دجلة كانت قوية ونجح الفريق في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتحدث المدير الفني للمركز الإعلامي للنادي عقب المباراة قائلًا: «تحكمنا في المباراة وفي الشوط الأول وصلنا كثيرا لمرمى الفريق المنافس وكانت هناك انسيابية وسهولة في نقل الكرة وينقص فقط الدقة في اللمسة الأخيرة والتسجيل».

وأوضح المدرب: «في الشوط الثاني احتسب للفريق ضربة جزاء وفقدنا الركلة وارتدت بهدف وركلة جزاء علينا وتمكنا من تسجيل التعادل في وقت جيد للغاية والتغييرات كانت مميزة وتوقيتها جيد واللاعبون ساهموا في تحقيق الفوز وأوجه لهم جميعا الشكر على الأداء الممتاز».

وأضاف المدير الفني:«في المباريات الأخيرة لابد من معالجة بعض الأمور ومنها فقدان الكثير من النقاط السهلة، ومستوى الفرق في الدوري قريب من بعضه وهو ما يجعل المباريات صعبة، ولكن علينا الآن نسيان نتيجة لقاء دجلة والتركيز على مواجهة سيراميكا كليوباترا التي تقام يوم الأحد المقبل».