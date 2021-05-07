شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتلقى الخسارة رقم 16 أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حساب نظيره الاتحاد السكندري، بملعب الأخير، بمنافسات الجولة رقم 20 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخسر حسام حسن المدير الفني للاتحاد الرهان للمرة 16 أمام الأهلي على مدار تاريخ مواجهات الطرفين.

حسام حسن خاض مباراته رقم 27 أمام الأهلي على مدار رحلته التدريبة خلال 7 أندية تولى تدريبهم وهم الاتحاد وسموحة والزمالك والمقاصة وبيراميدز والمصري البورسعيدي والمصرية للاتصالات.

واستطاع حسام حسن تحقيق 5 انتصارات على حساب الأهلي، منهم 3 في ولايته للمصري وواحد خلال قيادته لكل من بيراميدز والاتحاد.

أما عن التعادلات فجاءت بالرقم 6 خلال مواجهات الأهلي أمام حسام، وذلك في ولايته لأندية المصري «مرتين» والزمالك «4 مرات».

وخسر حسام حسن اليوم للمرة رقم 16 أمام الأهلي منهم مرة من خلال ركلات الترجيح في قمة السوبر المصري عام 2014.