شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: أداء الزمالك أمام سموحة لم يقنعني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لم يظهر بالمستوى المنتظر منه خلال مباراة سموحة.

وكان الزمالك حقق الفوز على سموحة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع العشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «الزمالك لم يقنعني أمام سموحة، على الرغم من الفوز بهدفين، ولكن هذا ليس هو أداء الفريق الأبيض».

وأضاف: «كانت هناك حالة من الكسل واللامبالاة والخوف لدى بعض الفريق الأبيض، وهو ما أثر بالسلب على أداء الفريق»، مشيرًا :«في النهاية الفوز أهم من الأداء في هذا التوقيت».