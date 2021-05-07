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جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الانتصار على حساب نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة رقم 20 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي مباراة أخرى احتضنها ملعب الاسكندرية فاز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين مفابل هدف في الجولة ذاتها من عمر المسابقة المحلية.

ويلعب الأهلي والزمالك سوياً في قمة الدور الثاني بملعب القاهرة الدولي في الجولة المقبلة للدوري المصري الممتاز بملعب القاهرة، في تمام التاسعة والنصف من مساؤ الاثنين المقبل الموافق العاشر من مايو.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 44 محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري، كذلك رفع الأهلي رصيده للنقطة 40 محتلاً المركز الثاني

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري عقب فوز الأهلي والزمالك في الجولة رقم 20

جدول ترتيب الدوري
جدول ترتيب الدوري
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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