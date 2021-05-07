شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك بعد انتصارهما على الاتحاد وسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الانتصار على حساب نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة رقم 20 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي مباراة أخرى احتضنها ملعب الاسكندرية فاز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في الجولة ذاتها من عمر المسابقة المحلية.

ويلعب الأهلي والزمالك سوياً في قمة الدور الثاني بملعب القاهرة الدولي في الجولة المقبلة للدوري المصري الممتاز بملعب القاهرة، في تمام التاسعة والنصف من مساؤ الاثنين المقبل الموافق العاشر من مايو.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 44 محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري، كذلك رفع الأهلي رصيده للنقطة 40 محتلاً المركز الثاني.