شكرا لقرائتكم خبر عن روما ضد مانشستر يونايتد: كافاني يواصل الإبداع ودي خيا يمنع «الريمونتادا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بلغ مانشستر يونايتد نهائي الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه بمسمى المسابقة الحالي، وذلك بعد أن خسر خارج قواعده ضد نادي روما بنتيجة 3-2 في إياب الدور نصف نهائي للمسابقة، ليتأهل الشياطين الحمر بفضل نتيجة مباراة الذهاب التي شهدت فوزًا كاسحًا للفريق الإنجليزي بنتيجة 6-2.

وقدم فريق العاصمة الإيطالية مباراة كبيرة وكان بإمكانه تحقيق الريمونتادا اليوم، لولا تألق استثنائي من حارس مرمى الضيوف، الإسباني دافيد دي خيا، الذي قدم اداءً بطوليًا انقذ به فريقه من خسارة تاريخية مذلة.

وأنتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف عن طريق المهاجم الأوروجوياني إيدنسون كافاني، لكن الضيوف انتفضوا في الشوط الثاني وسجلوا هدفين سريعين في أقل من 4 دقائق بعد مرور 15 دقيقة من زمن الشوط الثاني عن طريق المهاجم البوسني إيدن دزيكو ولاعب الوسط الإيطالي بريان كريستانتي.

ووقف دي خيا حائلًا دون توسيع أصحاب الأرض للفارق إلى هدفين، حتى سجل المهاجم كافاني هدفًا ثانيًا في الدقيقة 23 من زمن الشوط الثاني لتهبط معنويات أصحاب الأرض نحو تحقيق الريمونتادا.

وفي أخر 7 دقائق سجل لاعب الوسط الشاب نيكولا زاليفسكي هدفًا ثالثًا لأصحاب الأرض الذي حققوا فوزًا شرفيًا، لكن بطاقة العبور للنهائي كانت من نصيب الضيوف الذي تأهلوا من خلال الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 8-5.

رجل المباراة:

لا يمكن النظر لأبعد من دي خيا، بطل المباراة بدون منازع ومحبط محاولات روما لتحقيق الريمونتادا.

دي خيا تصدى لـ 10 تصديات، 9 منهم نتيجة تسديدات من داخل منطقة الجزاء، ليقدم الحارس الإسباني اداءً كبيرًا ويكون رجل المباراة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- أصبح مايسون جرينوود (19 عامًا و217 يومًا) هو أصغر لاعب إنجليزي من مانشستر يونايتد يمثل الفريق الأول في 100 مباراة.

- إيدنسون كافاني هو ثاني لاعب في تاريخ مشاركات مانشستر يونايتد بالمسابقات الأوروبية يسجل ذهابًا وإيابًا في دور نصف نهائي بعد تومي تايلور ضد ريال مدريد في الكأس الأوروبية موسم 1956/1957.

- كافاني سجل 16 هدفًا في أخر 15 مباراة لعبها في الدوري الأوروبي، بما في ذلك 15 هدفًا في أخر 10 مباريات بشكل اساسي.

- إيدن دزيكو سجل 9 أهداف في مسيرته ضد مانشستر يونايتد، لا يوجد سجل عدد أهداف أكبر ضد فريق الشياطين الحمر منذ أول مواجهة للمهاجم البوسني ضدهم (سبتمبر 2009).

- مانشستر يونايتد هو أول فريق يسجل إجمالي 8 أهداف في مباراتي الذهاب والإياب لدور نصف نهائي في بطولة أوروبية منذ ديبورتيفو لاكورونيا ضد كايزرسلاوترن الألماني في نصف نهائي كأس الإتحاد الأوروبي 2000/2001 (9-2).

- ضد روما اليوم، حقق دافيد دي خيا ثالث أعلى عدد تصديات له في مباراة تنافسية بقميص مانشستر يونايتد (لعب 424)، بعد ان نجح في التصدي لـ 10 تسديدات من جانب أصحاب الأرض، ليكون الرقم الأفضل للحارس بعد مباراة أرسنال في ديسمبر 2017 (14 تصدي) ومباراة توتنهام في يناير 2019 (11 تصدي).