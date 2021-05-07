شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصحح مساره قبل لقاء القمة بهدفين في شباك الاتحاد السكندري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزا هاما على نظيره الاتحاد السكندري قبل لقاء القمة الأثنين المقبل، بهدفينن لهدف يصل بهما إلى النقطة 40، خلال اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب ستاد الإسكندرية معقل زعيم الثغر ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2020- 2021.

وبدأت خطورة الأهلي خلال لقاء الاتحاد السكندري عند الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول بعد التسديدة الصاروخية الذي أطلقها أليو ديانج ولكن محمد صبحى تصدى لها قبل دخول الكرة شباكه.

وحاول الاتحاد السكندري الضغط على دفاعات الأهلي من المنطقة الأمامية لمهاجمي زعيم الثغر وحتى الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول نجح الفريق صاحب الأرض من فرض كلمته ولكن دون خطورة.

وحتى الدقيقة 25 فشل الأهلي في تشكيل أي خطورة على مرمى الاتحاد السكندي. وسدد عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لصفوف زعيم الثغر صاروخية من الجانب الأيمن للنادي الأهلي تصطدم في شباك الشناوي من الخارج.

وأهدر حسين الشحات الهجة الوحيدة لفريقه في الشوط الأول بعدما انفرد بحارس الاتحاد السكندري بتمريرة محمد مجدي قفشة عند الدقيقة 37 ليضع الكرة خارج الشباك بشكل غريب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تقدم الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بهدف بدر بانون من نقطة الجزاء بعدما احستب حكم اللقاء محمود البنا خطأ لصالح مروان محسن عند الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني، لينجح اللاعب المغربي في تسجيل الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 51.

وعند الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني عزز محمد مجدي قفشة تقدم المارد الأحمر بعدما استقبل الكرة العرضية من حسين الشحات ليسددها الأول برأسه في شباك محمد صبحي.

واستطاع الاتحاد السكندري لتقليص الفارق أمام الأهلي بتسجيله هدفا عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عن طريق محمد الصباحي، بعدما انفرد بحارس الأهلي وسجله على يسار الشناوي.