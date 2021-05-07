شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزمالك والأهلي يستعيدان نغمة الانتصارات قبل لقاء القمة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 مايو 2021

متابعات

استعاد قطبا الكرة المصرية الزمالك والأهلي، نغمة الانتصارات في بطولة الدوري المصري لكرة القدم، قبل مباراتهما معا في قمة مباريات المسابقة والمقرر لها يوم الاثنين المقبل،



بفوزهما على سموحة والاتحاد بالنتيجة ذاتها .1/2 وفي المباراة الأولى، نجح الزمالك في التقدم مبكرا عن طريق المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة17، لكن التعادل جاء بعد ذلك بثلاث دقائق بهدف سجله لاعب الزمالك السابق وسموحة الحالي مصطفى فتحي.

وفي الدقيقة 42 نجح الزمالك في تسجيل هدفه الثاني عن طريق لاعب الوسط طارق حامد.

ورفع الزمالك رصيده إلى 44 نقطة في صدارة الترتيب، حيث استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في آخر مباراتين بعد تعادله مع كل من المقاولون العرب وبيراميدز /2 2 و 1 1/ على الترتيب.

من جهة أخرى، تجمد رصيد سموحة عند 28 نقطة في المركز السابع. وفي المباراة الثانية، فاز الأهلي على الاتحاد السكندري 2 / .1

وتقدم الأهلي عن طريق المغربي بدر بانون من ضربة جزاء في الدقيقة 50، قبل أن يضيف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة .55

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني سجل محمد الصباحي هدف الاتحاد الوحيد.

وعادت الانتصارات مجددا للقلعة الحمراء، بعد تعادل الفريق أمام الجونة 1 1/ ثم خسارته أمام غزل المحلة صفر / 1 في آخر مباراتين بالمسابقة، مما1/ ثم خسارته أمام غزل المحلة صفر / 1 في آخر مباراتين بالمسابقة، مما تسبب في إحباط كبير للجماهير التي تمني النفس بحفاظ الفريق على بطولته المفضلة التي يحمل لقبها 42 مرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة ليصبح على بعد أربع نقاط عن صدارة الترتيب، بعد خوضه 18 مباراة وتبقي مباراتين مؤجلتين له.

في المقابل تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 29 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز بيراميدز على وادي دجلة 3 .1/ وتقدم أحمد سعيد لدجلة في الدقيقة 51 من ضربة جزاء، قبل أن يسجل أحمد سامي هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة 56، فيما أضاف إبراهيم عادل وإسلام عيسي الهدفين الثاني والثالث لبيراميدز في الدقيقتين 62 و.65

ورفع بيراميدز رصيده إلى 34 نقطة بعد خوضه 20 مباراة، فيما تجمد رصيد دجلة عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.

وواصل غزل المحلة صحوته في المسابقة وفاز على إنبي 1 / صفر.

وسجل أحمد عيد هدف المباراة الوحيد لغزل المحلة في الدقيقة .26

ورفع غزل المحلة، الذي فاز على الأهلي حامل اللقب في المرحلة الماضية، رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد إنبي عند 27 نقطة في المركز التاسع.