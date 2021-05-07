ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك وبيراميدز.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر -

كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزا مستحقا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، فيما انتصر الزمالك على نظيره سموحة بنفس النتيجة، في إطار الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي النادي الأهلي في شباك الاتحاد السكندري كلا من محمد مجدي أفشة، والمغربي بدر بانون، وأحرز هدف الاتحاد محمد الصباحي في الوقت بدل الضائع من اللقاء، بينما سجل للزمالك في لقاؤه أمام سموحة كلا من (أشرف بن شرقي_ طارق حامد)، وأحرز لسموحة هدفه الوحيد لاعبه مصطفى فتحي.

وفي سياق متصل، فاز بيرامديز على وادي دجلة 3-1.

جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الأهلي والزمالك على الاتحاد وسموحة:

1_ الزمالك 44 نقطة من 20 مباراة

2_ الأهلي وصيفًا بـ40 نقطة من 18 مباراة

3_ بيراميدز ثالثًا ب34 نقطة من 20 مباراة

4_المصري البورسعيدي بـ32 نقطة

5_غزل المحلة خامسًا بـ30 نقطة

6_الاتحاد السكندري سادسًا بـ29 نقطة

7_ سموحة سابعًا برصيد 28 نقطة

8_ سيراميكا كليوباترا ثامنًا برصيد 27 نقطة

9_ إنبي تاسعًا برصيد 27 نقطة

10_ مصر المقاصة عاشرًا برصيد 26 نقطة

11_ الجونة برصيد 25 نقطة

12_ طلائع الجيش برصيد 23 نقطة

14_ المقاولون العرب برصيد 20 نقطة

15_ أسوان 20 نبرصيد نقطة

16_ البنك الأهلي برصيد 18 نقطة

17_ وادي دجلة برصيد 16 نقطة

18_ الإنتاج الحربي برصيد 12 نقطة.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري حتى الآن:

عمر كمال، لاعب المصري، 10 أهداف.

أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، 10 أهداف

محمد شريف، لاعب الأهلي، 9 أهداف.

أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك 9 أهداف.

حسام حسن، لاعب سموحة، 9 أهداف.

أحمد ياسر ريان، لاعب سيراميكا كليوباترا، 8 أهداف.

يوسف أوباما، لاعب الزمالك، 8 أهداف.