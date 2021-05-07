الأهلي يستعيد نغمة الإنتصارات على حساب الاتحاد السكندري قبل قمة الدوري



الشارقة - اميمة ياسر -

عاد الأهلي لطريق الانتصارات من جديد بالفوز على الاتحاد السكندري خارج الأرض بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن الجولة الـ20 من دوري we المصري على ستاد الأسكندرية.

ورفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، وبقى الاتحاد برصيد 29 نقطة في المركز السادس.

أتى الظهور الهجومي الأهلي من جانب الأهلي في الدقيقة السابعة، بعدما ارتدت الكرة من دفاع الاتحاد إلى أليو ديانج خارج منطقة الجزاء لكن استطاع محمد صبحي أن يتصدى لها.

استمرت السيطرة متبادلة بين الفريقين، ومحاولات الهجوم من طرف على الأخر متوقفة على اللمسة التي تقود إلى عمق منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 27 وبعد ركلة ركنية من الجانب الأيمن وصلت الكرة إلى عمار حمدي ليسدد كرة في الشباك من الخارج لمرمى محمد الشناوي.

وأهدر حسين الشحات فرصة التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 37 بعدما وضعه أفشة في مواجهة محمد صبحي ولعب الكرة من لمسة واحدة خرجت بجوار القائم البعيد.

وانتهى الشوط الأول بضغط هجومي من جانب عناصر الأهلي، وصلت في نهايته الكرة إلى حسين الشحات الذي صوبها قوية من خارج منطقة الجزاء أعلى من العارضة.

وحصل مروان محسن على ركلة جزاء في الدقيقة 48 من عمر المباراة بعدما تعرض للإعاقة من داميون لوي ولم يتردد محمود البنا ليطلق صافرته باحتساب الخطأ.

وتفدم بدر بانون لصالح الأهلي في النتيجة بالدقيقة 50 بعدما تولى تنفيذ ركلة الجزاء وأسكنها في شباك محمد صبحي حارس الاتحاد.

وأضاف الأهلي الهدف الثاني سريعًا في الدقيقة 55 بعد هجمة منظمة وصلت للشحات الذي لعب عرضية منضبطة على رأس أفشة ليسدد من الوضع طائرًا لكن محاولة صبحي لم تفلح في التصدى لها ولمست الكرة يده وسكنت الشباك.

وقام موسيماني بالتدخل في المباراةة بالدقيقة 60 وشارك أيمن أشرف، وطاهر محمد طاهر على حساب حسين الشحات وياسر إبراهيم.

وكاد الأهلي يضيف الهدف الثالث عن طريق بدر بانون في الدقيقة 63، لكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو اتضح وجود اللاعب في وضعية تسلل أثناء تسديد الكرة في الشباك.

وبعد دقائق غاب فيها الاتحاد السكندري عن الظهور الهجومي في الشوط الثاني، ظهر البديل روماريو ويليامز ليسدد كرة في الدقيقة 73 من خارج منطقة الجزاء لكنها خرجت لضربة مرمى.

وسقط محمد الشناوي أرضًا في الدقيقة 76 بعد تدخل من جانب لاعب الاتحاد السكندري دامين لوي، وطلب تدخل الجهاز الطبي من أجل اسعافه.

وشارك وليد سليمان مع الأهلي في الدقيقة 81 بدلًا من صلاح محسن، الذي سقط أرضًا في كرة مشتركة وغادر الملعب متأثر ببعض الألام، ثم جاء ختام التبديلات في الدقيقة 84 بمشاركة أكرم توفيق ومحمد شريف، بدلًا من محمد هاني، ومروان محسن.

واستطاع محمد الصباحي الذي شارك كبديل في المباراة أن يسجل هدف تقليص الفارق لصالح الاتحاد في الدقيقة 90+3 بعد ركلة ثابتة لعبت له خلف خط الدفاع واستلم ثم أسكنها الشباك