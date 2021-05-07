الزمالك يحقق فوزًا ثمينًا على سموحة بثنائية بن شرقي وطارق حامد



الشارقة - اميمة ياسر -

عاد الفريق الأول لنادي الزمالك إلى الانتصارات مرة أخرى، بالفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة، التي أقيمت بين الفريقين، في الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري.

وظهر الأبيض بشكل متوازن طوال المباراة، وفي المقابل قدم الفريق السكندري أداءً جيدًا وكان ندًا قويًا في اللقاء.

سجل للزمالك أشرف بن شرقي وطارق حامد في الدقيقتين 18 و42، بينما أحرز لسموحة مصطفى فتحي في الدقيقة 19.

بهذه النتيجة عاد الزمالك للانتصارات بعد التعادل 2-2 مع المقاولون العرب و1-1 مع بيراميدز في الجولتين الماضيتين، ورفع الأبيض رصيده إلى 44 نقطة في المركز الأول م ترتيب الدوري المصري، بينما سموحة في المركز السابع برصيد 28 نقطة.

أحداث مباراة الزمالك وسموحة

وبدأ الزمالك الهجمات في الدقيقة السادسة، بتسديدة قوية من فرجاني ساسي من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى، وبعدها «زيزو» أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء وسيطر عليها دفاع سموحة.

في الدقيقة 18، نجح المغربي أشرف بن شرقي في إحراز الهدف الأول للزمالك، بعد عرضية من شيكابالا من جهة اليسار قابلها بنشرقي برأسية قوية مرت على يسار الحارس الهاني سليمان.

وبعدها بدقيقتين، تعادل مصطفى فتحي لسموحة بعد عرضية من أطهر الطاهر من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وصلت لعبد الكبير الوادي الذي مررها لمصطفى فتحي خارج منطقة الجزاء، وسددها الأخير في أقصى الزاوية اليمنى داخل المرمى.

واستمر ضغط الزمالك، وفي الدقيقة 41 نجح طارق حامد في إحراز الهدف الثاني، بعد تمريرة من أشرف بنشرقي الذي توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ولعبها لطارق حامد الخالي من الرقابة على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة على يمين الحارس الهاني سليمان الذي وقف ساكناً والكرة تمر لداخل الشباك.

الشوط الثاني يشهد تراجع الفريقين

ولم يشهد الشوط الثاني نفس الأداء، وتراجع الفريقين، خاصة الأبيض، وفي الدقيقة 66 بنشرقي سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء ولكن ضعيفة أمسك بها الحارس الهاني سليمان بسهولة، وبعدها سدد فرجاني ساسي الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بشكل غريب لخارج الملعب.

وشهدت الدقيقة 81 أغرب الفرص، للزمالك بعد تمريرة من مروان حمدي بمنتصف الملعب لأوباما الذي توغل داخل منطقة الجزاء ثم مرر الكرة مجدداً لمروان حمدي أمام المرمى وهو خالي تماماً من الرقابة ولكن سدد الأخير الكرة بعيداً عن المرمى خارج الملعب بشكل غريب، ولم تشهد باقي الدقائق أي جديد ليفوز الزمالك.

وبهذه النتيجة عزز الزمالك صدارته للمسابقة، برصيد 44 نقطة، بينما توقف رصيد سموحة عند 27 نقطة في المركز السابع.