شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وسموحة اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الزمالك فوزا ثمينا على سموحة بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى، بادر الزمالك بالتقدم فى الدقيقة 18 عن طريق المغربى أشرف بن شرقى، بعدها بدقيقتين يتعادل مصطفى فتحى لسموحه، وفى الدقيقة 42 ينجح طارق حامد فى إعادة التقدم للزمالك من جديد.

بتلك النتيجة يؤمن الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 44 نقطة، جمعها بعد خوض 20 مباراة، متفوقا على الأهلي بفارق 5 نقاط، حيث يحتل الأحمر المركز الثاني برصيد 40 نقطة لكنه خاض 18 مباراة فقط، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 28 فى المركز السادس بعدما خاض 20 مباراة.

بدأ الزمالك بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي، خط الوسط: أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"، خط الهجوم: حميد أحداد.

فيما بدأ سموحة المباراة بتشكيل يضم كلاً من.. حراسة المرمى: الهانى سليمان، خط الدفاع: شريف رضا – رجب نبيل – محمود البدرى – اطهر الطاهر، خط الوسط: محمد كناريا – محمود حليمو - - مصطفى فتحى – عبد الكبير الوادى – أحمد عبد القادر، خط الهجوم: ديريك نيسيبامبى.