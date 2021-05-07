شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتقدم على إنبى بهدف أحمد عيد فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق غزل المحلة على نظيره إنبى بهدف مقابل لا شىء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب المحلة، ضمن مباريات الـ20 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء هدف فريق غزل المحلة بالدقيقة 26 من عمر الشوط الأول عن طريق المدافع أحمد عيد، ويسعى أبناء غزل المحلة لتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم والتواجد ضمن المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد كالتالى:

في حراسة المرمى.. عمرو شعبان.

في خط الدفاع .. محمد فتح الله ، فتحي مبروك ، أحمد عيد ، هشام بلحة.

في خط الوسط .. يحيي حامد ، أحمد الشيخ ، بسام ماهر ، أحمد عادل.

في خط الهجوم .. إسلام فؤاد ، عبده يحيي.

بينما جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة حلمى طولان كالتالى:

في حراسة المرمى .. محمود جاد.

في خط الدفاع .. رامى صبرى ، إبراهيم القاضي ، مصطفى شلبى ، على فوزى.

في خط الوسط .. أحمد العجوز ، مهاب ياسر ، جون أويوكا ، مصطفى دويدار ، مصطفى شكشك.

في الهجوم .. دينو بيتر.

ويحتل غزل المحلة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاُ وتلقت شباكه 18 هدفاً.

فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 22 هدفاُ وتلقت شباكه 21 هدفاً.