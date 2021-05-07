شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 6 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الخميس 6 / 5 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها عودة الأهلي لسكة الانتصارات بعد التغلب على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف، وتحديد مدة غياب جونيور أجايي وحفظ التحقيق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي.

استعاد فريق الأهلى ذاكرة الانتصارات بعدما حقق فوزاً هاماً على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الإسكندرية في الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري. سجل ثنائية الأهلي، بدر بانون ومحمد مجدي أفشة، فيما سجل هدف الاتحاد محمد الصباحي ، ونجا الأهلي من "لعنة" اللحظات الأخيرة التى إكتوى بها أكثر من مرة الفترة الماضية.

أوضح مصدر داخل النادي الأهلي أن جونيور أجايي لاعب الفريق الأحمر يحتاج أسبوعين للانتهاء من برنامجه التأهيلي والعودة للمشاركة في مباريات الفريق الأحمر بعدما غاب عن المشاركة مع فريقه للإصابة . ويغيب جونيور أجايي للإصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال المشاركة في مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم السماح لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بحضور مباريات فريقه بعد قرار الإدارة القانونية بالاتحاد بحفظ التحقيق الذي أجراه الاتحاد المصري معه اليوم بمعرفة حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد. وأكد عبد الحفيظ خلال التحقيق معه بحضور محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي تقديره للمنظومة الكروية ولجنة الحكام بالاتحاد وأن تصريحاته نقلت بأحد المواقع بطريقة مغلوطة، حيث أنها لم ترد على لسانه.

كشف أيمن ديجيش عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن الأسماء المرشحة لإدارة مباراة القمة والتي تجمع قطبي الكر المصرية يوم 10 مايو الجاري، بمنافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، وقال ديجيش في تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم": غير مقبول من الأندية أن تطلب تعيين حكم معين أو تعترض على تعيين حكم معين، هذا من اختصاص لجنة الحكام، والفترة الأخيرة اللجنة الثلاثية أنهت المشاكل المادية ومستحقات الحكام. أضاف: إبراهيم نور الدين ومحمود عاشور وأحمد الغندور وأمين عمر ومحمد عادل، هناك حوالي 6 حكام مرشحين لإدارة القمة، ونتمنى لهم التوفيق في تلك المهمة ونتمنى أن يكون لهم دعم إعلامي وألا نهاجمهم باستمرار ولا يكونوا شماعة في أي موقف.