شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 6/5/2021 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 6/5/2021 ، إقامة 4 مباريات في الجولة العشرين في بطولة الدوري المصري، حيث استضاف الزمالك نظيره سموحة علي استاد القاهرة الدولي ، فيما واجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري فى استاد الإسكندرية ، بينما واجه انبي نظيره غزل المحلة ، وواجه بيراميدز فريق وادي دجلة .
الزمالك يهزم سموحة 2 /1 ويؤمن صدارة الدورى
حقق الزمالك، فوزا ثمينا على سموحة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى ليرتفع رصيد الفائز إلى 44 نقطة فى صدارة الدورى، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 28 نقطة فى المركز السادس بجدول المسابقة.
بادر الزمالك بالتقدم فى الدقيقة 18 عن طريق المغربى أشرف بن شرقى، بعدها بدقيقتين يتعادل مصطفى فتحى لسموحه، وفى الدقيقة 42 ينجح طارق حامد فى إعادة التقدم للزمالك من جديد.
الأهلي ينجو من فخ الاتحاد السكندرى بثنئاية بانون وأفشة
استعاد فريق الأهلى ذاكرة الانتصارات بعدما حقق فوزاً هاماً على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الإسكندرية في الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري.
سجل ثنائية الأهلي، بدر بانون ومحمد مجدي أفشة، فيما سجل هدف الاتحاد محمد الصباحي ، ونجا الأهلي من "لعنة" اللحظات الأخيرة التى إكتوى بها أكثر من مرة الفترة الماضية.
وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة فينا تجمّد رصيد الإتحاد عند 29 نقطة ويتراجع للمركز السادس في جدول الدوري المصري.
واصل فريق غزل المحلة صحوته بالفوز على نظيره إنبى بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المحلة، ضمن مباريات الـ20 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.
وجاء هدف فريق غزل المحلة بالدقيقة 26 من عمر الشوط الأول عن طريق المدافع أحمد عيد ليتمكن من المساهمة في حصد الثلاث نقاط.
وبهذه النتيجة تمكن فريق غزل المحلة من حصد المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة بينما توقف رصيد فريق إنبى عند النقطة 27 ويحتل المركز التاسع.
استعاد بيراميدز نغمة الانتصارات بالفوز على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
افتتح التسجيل لوادى دجلة أحمد سعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 51 قبل أن يتعادل أحمد سامى لبيراميدز في الدقيقة 56 ثم أضاف إبراهيم عادل ثانى أهداف الفريق السماوى في الدقيقة 62، واختتم أهداف بيراميدز إسلام عيسى في الدقيقة 65.
بهذه النتيجة احتفظ بيراميدز بموقعه فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة، بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.
بينما تجمد رصيد فريق وادى دجلة عند النقطة 16 في المركز السابع عشر بترتيب جدول الدوري بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.