نتائج مباريات اليوم الخميس 6/5/2021 في الدوري المصري

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 6/5/2021 ، إقامة 4 مباريات في الجولة العشرين في بطولة الدوري المصري، حيث استضاف الزمالك نظيره سموحة علي استاد القاهرة الدولي ، فيما واجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري فى استاد الإسكندرية ، بينما واجه انبي نظيره غزل المحلة ، وواجه بيراميدز فريق وادي دجلة .

الزمالك يهزم سموحة 2 /1 ويؤمن صدارة الدورى

حقق الزمالك، فوزا ثمينا على سموحة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى ليرتفع رصيد الفائز إلى 44 نقطة فى صدارة الدورى، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 28 نقطة فى المركز السادس بجدول المسابقة.

بادر الزمالك بالتقدم فى الدقيقة 18 عن طريق المغربى أشرف بن شرقى، بعدها بدقيقتين يتعادل مصطفى فتحى لسموحه، وفى الدقيقة 42 ينجح طارق حامد فى إعادة التقدم للزمالك من جديد.

الأهلي ينجو من فخ الاتحاد السكندرى بثنئاية بانون وأفشة

استعاد فريق الأهلى ذاكرة الانتصارات بعدما حقق فوزاً هاماً على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الإسكندرية في الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري. سجل ثنائية الأهلي، بدر بانون ومحمد مجدي أفشة، فيما سجل هدف الاتحاد محمد الصباحي ، ونجا الأهلي من "لعنة" اللحظات الأخيرة التى إكتوى بها أكثر من مرة الفترة الماضية. وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة فينا تجمّد رصيد الإتحاد عند 29 نقطة ويتراجع للمركز السادس في جدول الدوري المصري.