شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مباراة الأهلي وصن داونز شاهد على خماسيتين وبرونزية كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما أوقعت القرعة الفريق الأحمر في مواجهة بطل جنوب أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ضد صن داونز يوم السبت الموافق 15 مايو الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام بالقاهرة باعتبار أن مباراة الذهاب ستقام بالقاهرة على أن تلعب مباراة الإياب بجنوب أفريقيا في 22 من نفس الشهر.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة "كاف" مواجهة قمة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي حامل اللقب وصن داونز الجنوب أفريقي للدولي السنغالي ماجيت ندياي ويعاونه الحاج مالك سامبا وجبريل كامارا وحكم رابع عيسى سي.

المواجهة الأولى

أول لقاء أداره للأهلي في دور المجموعات بدوري الأبطال 2019 أمام سيمبا في اللقاء الذي اكتسح فيه المارد الأحمر نظيره بخماسية نظيفة.

كانت أمام صن داونز منافس هذا الموسم، والذي شهد هزيمة تاريخية للنادي الأهلي في ربع نهائي نسخة 2019 بخماسية نظيفة في جنوب أفريقيا.

آخر مواجهة أدارها للأهلي كانت بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية الأخير في مباراة تحديد المركز الثالث وفاز فيها الأهلي بركلات الترجيح وتوج بالبرونزية.