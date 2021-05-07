شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 6 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 6 / 5 / 2021 العديد من الاخبار المهمة، يأتى على رأسها مواصلة الزمالك حفاظه على القمة بفوز غالٍ على سموحة بهدفين مقابل هدف.

الزمالك يهزم سموحة 2 /1 ويؤمن صدارة الدورى

حقق الزمالك، فوزا ثمينا على سموحة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى ليرتفع رصيد الفائز إلى 44 نقطة فى صدارة الدورى، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 28 نقطة فى المركز السادس بجدول المسابقة.

فرجانى يظهر بـ"نظارة" قبل مواجهة الزمالك وسموحة

وصل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى استاد القاهرة الدولى، استعدادا لمواجهة سموحة، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة 20 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

التشكيل الرسمي لمباراة بيراميدز ودجلة بالدوري

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز و التشيلى ماريو سالاس مدرب وادى دجلة تشكيل فريقيهما قبل المواجهة التى تجمع بينهما على استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يشكو الجبلاية واتحاد اليد للجنة الأولمبية في خطاب رسمي

تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بخطاب إلى اللجنة الأولمبية المصرية تستعرض فيه المخالفات التي قامت بها اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد بخصوص القرار الصادر عن اتحاد اليد بجلسة ١ مايو باعتبار الزمالك بطلا لدوري المحترفين موسم 2019 - 2020، واعتبار النادي الأهلي بطلا لبطولة لكأس مصر عمومي الرجال لنفس الموسم وذلك لكون الزمالك والأهلي حاملي لقب البطولتين في الموسم قبل الماضي.

الإسماعيلى يشيد بالتحكيم ويؤكد نتمنى استمراره فى التألق والإزدهار

أشاد علاء وحيد المتحدث باسم الإسماعيلى بأداء التحكيم المصرى ، مؤكدا بأن التحكيم فى المباريات الأربع الماضية للفريق على قدر المسئولية ويعطى كل ذى حق حقه ويقدم أفضل ما لديه من أجل خروج المباراة فى أفضل شكل.

أجايي يحتاج أسبوعين قبل العودة للأهلي

أوضح مصدر داخل النادي الأهلي أن جونيور أجايي لاعب الفريق الأحمر يحتاج أسبوعين للانتهاء من برنامجه التأهيلي والعودة للمشاركة في مباريات الفريق الأحمر بعدما غاب عن المشاركة مع فريقه للإصابة .

وصل فريق الكرة الأول بنادى الأهلى، إلى ملعب إستاد الإسكندرية الدولى، استعدادا لمواجهة سيد البلد نادى الاتحاد السكندرى، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة 20 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.