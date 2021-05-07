شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعمق جراح دجلة ويقهره بثلاثية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد بيراميدز نغمة الانتصارات بالفوز على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل لوادى دجلة أحمد سعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 51 قبل أن يتعادل أحمد سامى لبيراميدز في الدقيقة 56 ثم أضاف إبراهيم عادل ثانى أهداف الفريق السماوى في الدقيقة 62، واختتم أهداف بيراميدز إسلام عيسى في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة احتفظ بيراميدز بموقعه فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة، بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

بينما تجمد رصيد فريق وادى دجلة عند النقطة 16 في المركز السابع عشر بترتيب جدول الدوري بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - عبد الله بكري - محمد حمدي،خط الوسط: نبيل دونجا - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد،خط الهجوم: جون أنطوي.

بينما دخل وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: محمد عبد المنصف،خط الدفاع:يعقوبو- خالد رضا- محمود مرعى – إيهاب المباركى،خط الوسط: حسام عرفات- محمد رضا- أحمد مجدى – أحمد سعيد،خط الهجوم: جورجينيو – أحمد شريف.

وانتهت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم بتعادل الفريقين 1-1 ، سجل رمضان صبحى لبيراميدز وأهدر أحمد سامى ركلة جزاء، وتعادل حسام عرفات لوادى دجلة فى اللقاء الذى أقيم فى 11 يناير 2021 على استاد الدفاع الجوى بالجولة الثالثة للمسابقة.