شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير شورت طارق وحضور عاشور وقميص كارتيرون أبرز ملامح شوط الزمالك وسموحة الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وسموحة، المقام حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بتقدم الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وجاءت أبرز المشاهد فى هذا الشوط، ظهور الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى بقميص أبيض يحمل شعار الزمالك، وهى المرة الأولى التى يرتدى فيها الخواجة الفرنسى هذا القميص الذى يحمل شعار النادى.



كارتيرون

كما حرص كلاً من إمام عاشور وأحمد عيد ثنائي الزمالك على حضور المباراة، وتواجد الثنائي في المقصورة من أجل متابعة المباراة، وتوجيه الدعم لزملائهم من أجل تحقيق الفوز.



امام عاشور واحمد عيد

وقام طارق حامد لاعب وسط الزمالك بالخروج لتبديل الشورت الذى كان يرتديه، وبعدها نجح فى تسجيل هدف التقدم لفريقه بتسديدة قوية، لتصبح النتيجة 2 / 1 للفارس الأبيض.



طارق حامد وزملائه

الزمالك يدخل لقاء اليوم، محتلا صدارة ترتيب الدوري، برصيد 41 نقطة، جمعها بعد خوض 19 مباراة، متفوقا على الأهلي بفارق 5 نقاط، حيث يحتل الأحمر المركز الثاني برصيد 37 نقطة لكنه خاض 17 مباراة فقط، فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي، خط الوسط: أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"، خط الهجوم: حميد أحداد.

فيما ضم تشكيل سموحة كلاً من.. حراسة المرمى: الهانى سليمان، خط الدفاع: شريف رضا – رجب نبيل – محمود البدرى – اطهر الطاهر، خط الوسط: محمد كناريا – محمود حليمو - - مصطفى فتحى – عبد الكبير الوادى – أحمد عبد القادر، خط الهجوم: ديريك نيسيبامبى.