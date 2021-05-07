شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواصل الصحوة بالفوز على إنبى ويصعد للمركز الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق غزل المحلة صحوته بالفوز على نظيره إنبى بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المحلة، ضمن مباريات الـ20 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء هدف فريق غزل المحلة بالدقيقة 26 من عمر الشوط الأول عن طريق المدافع أحمد عيد ليتمكن من المساهمة في حصد الثلاث نقاط.

وبهذه النتيجة تمكن فريق غزل المحلة من حصد المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة بينما توقف رصيد فريق إنبى عند النقطة 27 ويحتل المركز التاسع.

وجاء تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد كالتالى:

في حراسة المرمى .. عمرو شعبان.

في خط الدفاع .. محمد فتح الله ، فتحي مبروك ، أحمد عيد ، هشام بلحة.

في خط الوسط .. يحيي حامد ، أحمد الشيخ ، بسام ماهر ، أحمد عادل.

في خط الهجوم .. إسلام فؤاد ، عبده يحيي.

بينما جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة حلمى طولان كالتالى:

في حراسة المرمى .. محمود جاد.

في خط الدفاع .. رامى صبرى ، إبراهيم القاضي ، مصطفى شلبى ، على فوزى.

في خط الوسط .. أحمد العجوز ، مهاب ياسر ، جون أويوكا ، مصطفى دويدار ، مصطفى شكشك.

في الهجوم .. دينو بيتر.