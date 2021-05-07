شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين بيراميدز ودجلة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى وادى دجلة الشوط الأول متعادلا سلبيا مع نظيره بيراميدز فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - عبد الله بكري - محمد حمدي، خط الوسط: نبيل دونجا - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد، خط الهجوم: جون أنطوي.

بينما دخل وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، خط الدفاع: يعقوبو- خالد رضا- محمود مرعى – إيهاب المباركى، خط الوسط: حسام عرفات - محمد رضا- أحمد مجدى – أحمد سعيد، خط الهجوم: جورجينيو – أحمد شريف.

ويحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بتعادل الفريقين 1-1 ، سجل رمضان صبحى لبيراميدز وأهدر أحمد سامى ركلة جزاء، وتعادل حسام عرفات لوادى دجلة فى اللقاء الذى أقيم فى 11 يناير 2021 على ستاد الدفاع الجوى بالجولة الثالثة للمسابقة.