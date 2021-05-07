شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 6/5/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الخميس 6/5/2021 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، الزمالك يهزم سموحة 2 /1 ويؤمن صدارة الدوري، والزمالك يشكو الجبلاية واتحاد اليد للجنة الأولمبية في خطاب رسمي، واتحاد الكرة يرفض طلب الزمالك وبيراميدز بإعادة مباراتهما في الدوري، المقاولون يترقب موقف الزمالك لحسم مصير سيف الدين الجزيري

حقق الزمالك، فوزا ثمينا على سموحة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى ليرتفع رصيد الفائز إلى 44 نقطة فى صدارة الدورى.. الزمالك يهزم سموحة 2 /1 ويؤمن صدارة الدورى

الزمالك يشكو الجبلاية واتحاد اليد للجنة الأولمبية في خطاب رسمي