شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين الأهلي والاتحاد السكندري فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى المقامة حالياً باستاد الإسكندرية في الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري بالتعادل السلبي.

ويلعب الأهلي بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي - محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمود وحيد - أليو ديانج - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات و مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأيمن أشرف، ووليد سليمان ومحمد شريف ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: محمد صبحي، داميون لوي ومحمود رزق وهشام صلاح والسيد سالم وخالد الغندور ومروان عطية وأحمد مانجا وعمار حمدي وعبد السميع وإيمانيول أوكوي.

جاءت بداية المباراة نشطة من الفريقين وأن كانت الغلبة للأهلي الذي ضغط بقوة عن طريق أفشة والشحات وصلاح ومروان محسن، وإن كان الضغط الأهلاوي قد افتقد الدقة واللمسة الأخيرة.

عاب على الأهلي عدم التركيز في إنهاء الهجمة بشكل قوي في ظل رعونة لاعبيه تارة، والتمركز الدفاعي الجيد من لاعبى الاتحاد السكندري تارة أخرى.

بعد سيطرة دون ترجمة لأهداف من جانب الأهلي ظهر الاتحاد في أرض الملعب، وبدأ زعيم الثغر يستحوذ على مجريات وسط الملعب ويشكّل خطورة.

اعتمد الاتحاد في نشاطه على جهود نجمه عمار حمدي وإيمانويل أوكوي، وتعرض محمد هاني لأصابه بسيطة تلقى على أثرها العلاج في أرض الملعب وإستكمل المشاركة في المباراة.

وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف للأهلي في الدقيقة 38 بعدما تلقى الشحات فرصة من أفشة لكن الشحات مررها بجوار القائم بسنتيمترات. وشهدت الدقائق لأخيرة محاولات مُستمرة من الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.