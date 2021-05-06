شكرا لقرائتكم خبر عن فياريال يطيح بنادي أرسنال ويحجز تذكرته إلى نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق فياريال الإسباني تعادلًا سلبيًا ثمينًا خارج قواعده ضد أرسنال، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس 6-5-2021 في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي في موسمها الحالي.

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الطرفين، وبدون فرص تذكر بإستثناء تسديدة من قائد أرسنال، الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، ردها القائم الأيمن لمرمى الحارس جيرونيمو رولي.

وتكرر الأمر في الشوط الثاني مع تعاطف القائم الأيمن مجددًا مع الضيوف الذي تمكنوا من الحفاظ على نظافة شباكهم، ليتأهلوا إلى المباراة النهائية بفضل نتيجة مباراة الذهاب التي شهدت فوزهم على الفريق الإنجليزي بنتيجة 2-1.