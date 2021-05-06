شكرا لقرائتكم خبر عن روما يحقق انتصارًا معنويًا ومانشستر يونايتد يبلغ نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق روما الإيطالي فوزًا معنويًا على حساب مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2 ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس 6-5-2021 في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي في موسمها الحالي.

تقدم مانشستر يونايتد عن طريق إيدنسون كافاني في الدقيقة 39 بعد أن أنفرد بمرمى أصحاب الأرض على أثر تمريرة من لاعب الوسط البرازيلي فريد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 1-0.

وفي الشوط الثاني سجل أصحاب الأرض هدفين سريعين في الدقيقة 57 والدقيقة 60 بواسطة إيدن دزيكو وبريان كريستانتي ليحييوا أمالهم في المباراة، لكن هدف من كافاني في الدقيقة 68 أعاد النتيجة للتعادل مجددًا.

وقبل نهاية المباراة بـ 7 دقائق، سجل لاعب الوسط المهاجم الشاب نيكولا زاليفسكي هدفًا ثالثًا لأصحاب الأرض، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2 لصالح روما، ويتأهل مانشستر يونايتد للمباراة النهائية بفضل فوزه الكبير في مباراة الذهاب بنتيجة 6-2.