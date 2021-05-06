شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر الأهلي ضد الاتحاد .. بدر بانون وأفشة يتقدمان للشياطين الحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بهدف بدر بانون من نقطة الجزاء بعدما احستب حكم اللقاء محمود البنا خطأ لصالح مروان محسن عند الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني، لينجح اللاعب المغربي في تسجيل الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 51.

وعند الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني عزز محمد مجدي قفشة تقدم المارد الأحمر بعدما استقبل الكرة العرضية من حسين الشحات ليسددها الأول برأسه في شباك محمد صبحي.

وانتهى الشوط الأول بين الأهلي والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي خلال اللقاء المقام بينهما على أرض ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020 -2021.

وجاء الخطورة الأولى للنادي الأهلي خلال لقاء الاتحاد السكندري عند الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول بعد التسديدة الصاروخية الذي أطلقها أليو ديانج ولكن محمد صبحى تصدى لها قبل دخول الكرة شباكه.

وحاول الاتحاد السكندري الضغط على دفاعات الأهلي من المنطقة الأمامية لمهاجمي زعيم الثغر وحتى الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول نجح الفريق صاحب الأرض من فرض كلمته ولكن دون خطورة.

وحتى الدقيقة 25 فشل الأهلي في تشكيل أي خطورة على مرمى الاتحاد السكندي. وسدد عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لصفوف زعيم الثغر صاروخية من الجانب الأيمن للنادي الأهلي تصطدم في شباك الشناوي من الخارج.

وأهدر حسين الشحات الهجة الوحيدة لفريقه في الشوط الأول بعدما انفرد بحارس الاتحاد السكندري بتمريرة محمد مجدي قفشة عند الدقيقة 37 ليضع الكرة خارج الشباك بشكل غريب.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة فريق الاتحاد في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وأفشة وحسين الشحات.

خط الهجوم: صلاح محسن ومروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من على لطفي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد شريف ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام.