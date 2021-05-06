شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: محمود علاء «لازم يراجع نفسه».. وفرجاني ساسي «بيقضيها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ظهر بمستوى متواضع خلال الشوط الأول من مباراة سموحة.

ويتقدم الزمالك على سموحة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع العشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «محمود علاء، كان نقطة ضعف الزمالك في الشوط الأول، كل هجمات نادي سموحة، جاءت عن طريقه».

واوضح: «محمود علاء، لازم يراجع نفسه مرة أخرى، وان يقوم بواجباته الدفاعية بأكمل وجه، فهو ليس مطالب بإحراز أو صناعة أهداف»

وأشار: «التونسي فرجاني ساسي، بيقضي وقت مع الزمالك، بعدما استقر اللاعب على عدم تجديد تعاقده مع النادي الأبيض، لذلك يلعب بأقل مجهود».