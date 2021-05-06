شكرا لقرائتكم خبر عن معتز إينو: مروان وصلاح محسن «مالهمش دور» أمام الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد معتز إينو، مدافع الأهلي والزمالك السابق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما حاليا على ستاد الاسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع العشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «لاعبو الأهلي ظهروا بمستوى سيئ خلال الشوط الأول، حيث لم تكن لهم أي فرص خلال مجريات الشوط، باستثناء فرصة واحدة لحسين الشحات».

وأضاف: «محمد مجدي أفشة، هو أفضل لاعبي الأهلي خلال مجريات الشوط»، مشيرا :«صلاح محسن ومروان محسن، كانا خارج الخدمة، حيث لم يكن لهم أي دور».

واوضح: «حسام حسن، المدير الفني للفريق السكندري، نجح في اغلاق مفاتيح اللعب على الأهلي، ولو جاء هدف المباراة ستفتح وستكون هناك فرص».