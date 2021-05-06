شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين بيراميدز ووادي دجلة في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين ناديي بيراميدز ووادي دجلة بالتعادل السلبي في المباراة المقامة بينهما اليوم على ستاد السلام الدولي في إطار الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وكان نادي بيراميدز قد دخل المباراة بالتشكيل الآتي:

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي- أحمد سامي- عبدالله بكري- محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا- أحمد توفيق- إيريك تراوري- إبراهيم عادل- عبدالله السعيد

خط الهجوم: جون أنطوي

في المقابل، دخل وادي دجلة المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف

خطل الدفاع: إيهاب المباركي- خالد رضا- محمود مرعي- إيزهاكو يعقوبو

خط الوسط: أحمد مجدي- أحمد سعيد- محمد رضا

خط الهجوم: حسام عرفات- أحمد شريف- جورجينيو إنتيما