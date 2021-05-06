شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر الزمالك ضد سموحة .. الأبيض يتقدم في الشوط الأول بهدفين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انهى فريق الزمالك الشوط الأول أمام سموحة متقدما بهدفين لهدف خلال اللقاء المقام بينهما على أرض ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع 20 من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021.

وسجل الزمالك هدفه الأول في شباك سموحة عن طريق أشرف بن شرقي الذي استقبل الكرة على رأسه ووجها على يمن الهاني سليمان الذي فشل في التصدى لها. وعند الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول تعادل مصطفى فتحي لفريق سموحة. وتقدم مرة أخرى الزمالك عن طريق طارق حامد الذي نجح في تسجيل هفد فريقه الثاني عند الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيلة الرسمية للفريق استعدادا لمواجهة سموحة، في اللقاء المقرر له بعد قليل، ضمن منافسات الجولة العشرين للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: أشرف بن شرقي – طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد “زيزو”- محمود عبدالرازق “شيكابالا”

خط الهجوم: حميد أحداد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود عبدالرحيم “جنش” ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي وحازم إمام وإسلام جابر ومحمود عبدالعزيز ويوسف “أوباما” ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري.