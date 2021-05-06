شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يفوز بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي عن عام 2020.

وأعلن أسطورة الكرة البرتغالية ونجم ريال مدريد وبرشلونة السابق لويس فيجو فوز صلاح بالجائزة مشيرًا إلى مساهماته خارج كرة القدم في بلده نجريج وتبرعه لإنشاء مدرسة وملعب وصالة جيم، وكذلك جهوده في نشر التوعية بحقوق المرأة.

وعلق صلاح على فوزه بالجائزة قائلًا: «أنا فخور للغاية باختياري من قبل أكاديمية لوريس لجائزة الإلهام الرياضي. 2020 كانت سنة صعبة للغاية على العديد من المستويات ولكثير من الناس حول العالم، بعضنا ابتعد عن أهله وأصدقائه وآخرون حتى فقدوا بعض أحبتهم. علينا أن نتعلم من هذه التجربة ونساند بعضنا البعض وأن نبذل أفضل ما لدينا للنظر إلى الأمام.

وأضاف: «كثير من المرات يفوز لاعبو كرة القدم بالجوائز ويشكرون جماهيريهم بشكل أوتوماتيكي. هذه المرة لن أهدي هذه الجائزة فقط لجماهيرنا ولكن لكل الجماهير حول العالم. العام الماضي كان تذكارًا قاسيًا لحقيقة أن الرياضة، ومنها كرة القدم، هي لا شيء بدون الجماهير. كل شخص في عالم الرياضة يمكن استبداله إلا الجماهير. سأنهي بهذه الملاحظة، مجددًا أشكركم للغاية».