شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة .. بن شرقي يسجل الأول ومصطفى فتحي يتعادل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الزمالك على نظيره سموحة عند الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول المقام بينهما حاليا على أرض ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع 20 من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021. وسجل الزمالك هدفه الأول في شباك سموحة عن طريق أشرف بن شرقي الذي استقبل الكرة على رأسه ووجها على يمن الهاني سليمان الذي فشل في التصدى لها. وعند الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول تعادل مصطفى فتحي لفريق سموحة.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيلة الرسمية للفريق استعدادا لمواجهة سموحة، في اللقاء المقرر له بعد قليل، ضمن منافسات الجولة العشرين للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: أشرف بن شرقي – طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد “زيزو”- محمود عبدالرازق “شيكابالا”

خط الهجوم: حميد أحداد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود عبدالرحيم “جنش” ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي وحازم إمام وإسلام جابر ومحمود عبدالعزيز ويوسف “أوباما” ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري.