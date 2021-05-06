شكرا لقرائتكم خبر عن معتز إينو: مروان محسن «مستفز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باستغلال فرصة مشاركته بشكل أساسي خلال مباراة الفريق الأحمر أمام الاتحاد السكندري.

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «مروان محسن، يجب ان يستغل فرصة مشاركته بشكل أساسي في مباراة الاتحاد السكندري، وأن يظهر بمستوى جيد ليعيد الثقة لجماهير القلعة الحمراء في إمكانياته الفنية».

وأضاف: «مروان محسن، لاعب مستفز لجماهير النادي الأهلي، لأنه يتعامل بهدوء كبير مع الانتقادات التي يتعرض لها»، مضيفا: «من المفترض أن تكون شخصية اللاعب داخل الملعب غير خارج الملعب، وأن يكون شرسا على المرمى».