شكرا لقرائتكم خبر عن راحة سلبية في سيراميكا عقب مباراة المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن ضياء السيد راحة سلبية لمجموعة اللاعيبن الأساسيين الذين خاضوا مباراة المقاولون العرب بالجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري العام، والتي لنتها بالتعادل ١-١

وفضل الكابتن ضياء السيد منح راحة للاعبين في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، حتى لا يخسر الفريق جهود اللاعيبن في الفترة القادمة من الدوري، خاصة وأن سيراميكا كليوباترا مقبل على مباريات قوية بالدوري العام.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لخوض مباراة بيراميدز بالجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري العام يوم الأحد القادم على ملعب استاد الدفاع الجوي.