شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق يفتح النار ضد موسيماني: «عامل كوارث في الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، النار على الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفتي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «موسيماني، ضيع النادي الأهلي، حيث أفقد الفريق الأحمر هويته، التي كانت تعتمد على الضغط على الخصم منذ البداية وعدم الإنتظار للدقائق الأخيرة لإحراز أهداف».

وأضاف: «المدرب الجنوب إفريقي عامل كوارث في مباريات الأهلي الأخيرة وتحديدًا منذ مواجهة سموحة التي فاز بها الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف».

وأكمل: «موسيماني، لم يستطع إدارة المباريات بشكل جيد من حيث التشكيل وطريقة اللعب، لذلك يجب أن يرحل المدير الفني في أسرع وقت».