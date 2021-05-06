شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: فتوح والمثلوثي نقاط ضعف في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد محمد صديق، مدافع الأهلي الزمالك السابق، أن الظهير الأيسر أحمد فتوح والظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هما نقطة ضعف الفريق الأبيض خلال مباراة سموحة.

ويلتقي الزمالك مع سموحة، مساء الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع العشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «أحمد فتوح، هو نقطة ضعف نادي الزمالك، لأنه لاعب مهاري لا يجيد القيام بالأدوار الدفاعية على أكمل وجه ويستطيع أي لاعب أن يمر منه، لذلك كنت أفضل أن يبدأ محمد عبدالشافي، المباراة».

وأضاف: «التونسي حمزة المثلوثي، ضعيف من الناحية الهجومية لم يثبت جدارته حتى الأن مع الفريق الأبيض، سوى في بعض الدقائق من مباراة المقاولون العرب»، مؤكدًا أن حازم إمام، أفضل منه.