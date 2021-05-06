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فينيسيوس: سنذهب من أجل الفوز بلقب الدوري الاسباني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

أعرب مهاجم ​​، ​فينيسيوس جونيور​ عن حزنه عقب الاقصاء من الدور نصف النهائي ل​​ لكرة القدم.

وودع النادي الملكي المسابقة القارية بسقوطه 1-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام .

وأشار فينيسيوس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "حزين جداً بسبب الأمس، لكن ليس لدينا وقت للندم على ذلك ... متبقي 4 نهائيات، وسنذهب من أجل الفوز بالدوري الاسباني".

وأردف: "شكرا لدعمكم، إن ريال مدريد يعود دائماً، وسأضحي بحياتي من أجل هذا القميص ومن أجل الجماهير".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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