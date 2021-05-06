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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فينيسيوس: سنذهب من أجل الفوز بلقب الدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021
أعرب مهاجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور عن حزنه عقب الاقصاء من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وودع النادي الملكي المسابقة القارية بسقوطه 1-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام تشيلسي.
وأشار فينيسيوس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "حزين جداً بسبب الأمس، لكن ليس لدينا وقت للندم على ذلك ... متبقي 4 نهائيات، وسنذهب من أجل الفوز بالدوري الاسباني".
وأردف: "شكرا لدعمكم، إن ريال مدريد يعود دائماً، وسأضحي بحياتي من أجل هذا القميص ومن أجل الجماهير".