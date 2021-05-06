فينيسيوس: سنذهب من أجل الفوز بلقب الدوري الاسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

أعرب مهاجم ​ريال مدريد​، ​فينيسيوس جونيور​ عن حزنه عقب الاقصاء من الدور نصف النهائي ل​دوري أبطال أوروبا​ لكرة القدم.



وودع النادي الملكي المسابقة القارية بسقوطه 1-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام تشيلسي.

وأشار فينيسيوس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "حزين جداً بسبب الأمس، لكن ليس لدينا وقت للندم على ذلك ... متبقي 4 نهائيات، وسنذهب من أجل الفوز بالدوري الاسباني".

وأردف: "شكرا لدعمكم، إن ريال مدريد يعود دائماً، وسأضحي بحياتي من أجل هذا القميص ومن أجل الجماهير".