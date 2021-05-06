الدوري البرتغالي: تعادل مخيب بين بورتو وبنفيكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

إنتهت مواجهة ​بورتو​ و​بنفيكا​ التي جمعتهما على ملعب النور مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 31 من ​الدوري البرتغالي​ لكرة القدم بالتعادل 1-1.



وإفتتح إيفرتون التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 23 لينتهي الشوط الأول بتقدم بنفيكا بهدف نظيف.

وإنتظر الضيوف حتى الدقيقة 75 من عمر اللقاء لإدراك التعادل بهدف حمل توقيع ماتيوس أوريبي.

ورفع بورتو رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب فيما رفع بنفيكا رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث ليكون المستفيد الأكبر من هذا التعادل المتصدر سبورتينغ لشبونة (79 نقطة) الذي يقترب أكثر فأكثر من التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ العام 2002.