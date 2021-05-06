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ضحكة هازار تغضب مدريد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فور إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، تناقلت المواقع صورة أشعلت إسبانيا: البلجيكي هازار الذي أمضى معظم وقته منذ وصوله في صيف 2019 من لندن إلى مدريد في العيادة مصاباً، يمازح رفاقه السابقين في الذين حالوا دون وصول فريقه إلى المباراة النهائية.

وانتقد توماس رونسيرو، رئيس تحرير صحيفة مدريد ، تصرفات هازار، وكتب: «لماذا تبتسم، إدين؟ هذا الصبي لم يفهم أنه . يجب على النادي بدء إجراءات بيعه».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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