شكرا لقرائتكم خبر عن ضحكة هازار تغضب مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فور إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، تناقلت المواقع صورة أشعلت إسبانيا: البلجيكي هازار الذي أمضى معظم وقته منذ وصوله في صيف 2019 من لندن إلى مدريد في العيادة مصاباً، يمازح رفاقه السابقين في تشيلسي الذين حالوا دون وصول فريقه إلى المباراة النهائية.

وانتقد توماس رونسيرو، رئيس تحرير صحيفة مدريد الرياضية، تصرفات هازار، وكتب: «لماذا تبتسم، إدين؟ هذا الصبي لم يفهم أنه ريال مدريد. يجب على النادي بدء إجراءات بيعه».