هل تسطع أضواء بطل دوري الخليج العربي ؟

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * الجزيرة يواجه العين..وبني ياس يلاحق الأمل أمام الظفرة

* عجمان يلتقي الشارقة.. والفجيرة ضيفاً على خورفكان

* النصر ضيفاً على الوحدة.. وشباب الأهلي يستقبل الوصل

إعداد: علي نجم

يريد فريق الجزيرة حسم لقب دوري الخليج العربي الجمعة، حين يستقبل على أرضه ضيفه العين في موقعة مهمة مع أمل«فخر أبوظبي» بنيل هدية من الظفرة بعرقلة ضيفه بني ياس في المرحلة ال25 قبل الأخيرة من دوري الخليج العربي.

وقد تتحدد الجمعة هوية البطل، لو قدر للجزيرة الفوز على «الزعيم»، مقابل خسارة أو تعادل بني ياس أمام مضيفه الظفرة.

ويملك الجزيرة 51 نقطة، مقابل 50 نقطة لبني ياس، كما يتفوق «فخر أبوظبي» بالمواجهات المباشرة.

وستجذب مباراة الجزيرة مع العين كل الأنظار قياساً إلى مكانة الفريقين وقيمة العناصر في تشكيلة كل منهما، إلى جانب قيمة النقاط الثلاث بالنسبة إلى «فخر العاصمة»، وهي النقاط التي ستضع الفريق على بعد 3 نقاط من اللقب، إن لم تؤد إلى تتويج رجال المدرب الهولندي مارسيل كايزر بالدرع في حال لم يكتب لبني ياس الفوز في ملعب حمدان بن زايد.

أما على صعيد معركة البقاء، فيتطلع عجمان إلى تجاوز الامتحان الصعب وهو يحل ضيفاً على الشارقة، في حين سيلتقي الفجيرة مع مضيفه خورفكان على أرض الأخير، وإن كان يحتل المركز الثالث عشر بفارق نقطة عن عجمان ومباراة أقل.

الجزيرة - العين

يدرك الجزيرة المتصدر (51 نقطة) أنه بأمسّ الحاجة إلى كسب النقاط الثلاث حين يلتقي على أرضه ضيفه العين السادس (38 نقطة) في قمة فقدت الكثير من بريقها بسبب سوء حال الضيف.

ويأمل الجزيرة نسيان التعادل المر أمام عجمان في المرحلة السابقة، والبحث عن الفوز الثمين الذي يعزز من فرصته في اعتلاء المنصة في الحادي عشر من الشهر الحالي.

ويدرك علي مبخوت وزملاؤه أن الخطأ ممنوع، وأن الفوز وحده سيشرع لهم أبواب منصة التتويج، خاصة وأن التعثر قد يؤدي إلى ضياع الصدارة قبل 90 دقيقة من موعد الختام.

ويحتاج مارسيل كايزر إلى علاج السلبيات التي وضحت على أداء الجزيرة في المراحل الأخيرة، بعدما تحول مرمى علي خصيف إلى هدف سهل المنال للمنافسين، وهو ما سيكون أكثر صعوبة أمام مهاجم من طينة لابا كودجو.

وسيلعب العين من أجل الشهرة، بعدما فقد كل الحوافز، حيث لم يتبق للفريق البنفسجي سوى البحث عن وضع بصمة في تغيير مسار اللقب لو قدر له الفوز على «فخر العاصمة».

الظفرة - بني ياس

يضع بني ياس الوصيف (50 نقطة) الفوز هدفاً له، حين يحل ضيفاً على الظفرة الحادي عشر (21 نقطة) أملاً في تحقيق النقاط الثلاث، ونيل هدية وعيدية من العين.

يدرك بني ياس أن الحسم لم يعد رهن يديه قبل 180 دقيقة من صافرة الختام، خاصة مع إهدار الفريق ل 4 نقاط في آخر مرحلتين، وهو ما حرم الفريق من فرصة البقاء في القمة.

ويتطلع المدرب إيسايلا أن يسترد لاعبوه ثقتهم، ونسيان موقعهم في الجدول، والتركيز على حسم المواجهة بعيداً عن حسابات اللقب، بعدما وضح حجم التأثير الذهني على أداء اللاعبين.

ويتوجب على المهاجم البرازيلي جواو بيدرو استرداد عافيته التهديفية، حتى يسهم في تأمين حصول الفريق على النقاط الثلاث التي تعتبر الأمل الأخير من أجل إبقاء الأمل بنيل الدرع.

وسيحذر المدرب الروماني دفاعات الفريق بضرورة تأمين حماية العرين، خاصة أمام العملاق السنغالي ديوب الذي أصبح الهداف الأول في تشكيلة فارس الظفرة.

عجمان- الشارقة

سيكون عجمان الثاني عشر (15 نقطة) أمام خطوة مصيرية في رحلته من أجل البقاء بين الكبار، حين يستقبل على أرضه في التاسعة مساء ضيفه الشارقة الثالث (45 نقطة).

نجح عجمان في نيل نقطة من براثن الجزيرة المتصدر في المرحلة السابقة، بعدما كان قريباً من حصد الثلاث، لكنه سيكون بأمسّ الحاجة إلى نسيان تلك المباراة ووضع كل التركيز على مواجهة اليوم التي ستمثل طوق نجاة من أجل ازدياد فرصته بالبقاء مع الكبار، لو قدر له الحصول على النقاط الثلاث.

ويتوجب على دفاع عجمان اللعب بصلابة، وتجاوز الأخطاء والهفوات التي يمكن أن تتسبب في اهتزاز شباك الحوسني الذي سيكون بمواجهة مصيرية أمام شقيقه حارس عرين«الملك».

ويأمل الرمادي أن يواصل المالي مايجا تألقه بعدما سجل ثنائية في مرمى الجزيرة، وأن ينجح في تشكيل الفعالية التي يبدو الفريق بأمسّ الحاجة إليها.

أما الشارقة فسيتطلع إلى تعميق جراح الضيف من أجل التمسك بالمركز الثالث في جدول الترتيب.

خورفكان- الفجيرة

يعود الفجيرة وصيف القاع (14 نقطة) إلى المنافسات بعدما غاب عن مباريات المرحلة السابقة بسبب تأجيل مواجهته أمام الوحدة، حين يحل ضيفاً على خورفكان في مباراة مصيرية.

يأمل الفجيرة أن يقدم كل ما في جعبته من أجل ضمان الفوز على «النسور»، والعودة إلى معقلهم بالعلامة الكاملة، خاصة وأن مصيرهم بالبقاء سيتحدد بنسبة كبيرة قياساً إلى المباراة ، وما ستسفر عنها، مما سيضع مسؤولية كبيرة على عاتق المدرب ناصيف البياوي من أجل اللعب بتشكيل قادر على نيل العلامة الكاملة.

ولن يكون خورفكان لقمة سائغة، وإن ضمن البقاء رسمياً مع الكبار، بل إن الفريق سيحتاج على نيل المزيد من النقاط حتى يحقق الحصاد الأفضل في رحلته في عالم الكبار.

الوحدة - النصر

يحل النصر الرابع (45 نقطة) ضيفاً على الوحدة الثامن (35 نقطة من 23 مباراة) في ستاد شباب الأهلي بالعوير، في مواجهة يريد من خلالها كل فريق البحث عن نيل العلامة الكاملة التي تساعده في تأمين وتحسين موقعه في الجدول.

ويسعى النصر إلى تثبيت موقعه بين الأربعة الكبار من خلال زيادة غلته، بينما سيتطلع «أصحاب السعادة» إلى تكملة ما بدأه الفريق في غوا الهندية حين سطر إنجاز بلوغ الدور التالي من المسابقة القارية بعدما اجتاز مجموعة صعبة حل بها وصيفاً برصيد 13 نقطة.

ويحاول المدير الفني الهولندي تين كات أن يضع بصمة إيجابية على مسيرة الفريق محلياً، خاصة بعد تأجيل مباراته في الجولة السابقة أمام الفجيرة.

ويدرك العنابي أن طموح دخول المربع الذهبي بات مستحيلاً، لكن طموح ورغبة اللاعبين ستتمثل في تحسين موقف الفريق في الجدول.

أما النصر فسيحاول زيادة رصيده من النقاط ورفع الروح المعنوية للاعبين قبل خوض مباراة العمر أمام شباب الأهلي في نهائي أغلى البطولات 16 الحالي.

شباب الأهلي- الوصل

سيكون ملعب راشد في الساعة 11 مساء مسرحاً للقاء ديربي من الزمن الجميل بين شباب الأهلي والوصل.

ويتطلع الفرسان إلى تحقيق النقاط الثلاث التي تساعد الفريق على استرداد موقعه بين الأربعة الكبار، خاصة وأن مواجهة مصيرية ومباشرة تنتظره أمام النصر في مرحلة الختام.

ويأمل المدرب مهدي علي أن يسترد لاعبوه عافيتهم الذهنية والبدنية، وإن كان سيلجأ إلى بعض التغييرات للتعامل مع الإرهاق الذي يعاني منه عناصر تشكيلته.

أما الوصل الذي مني بالهزيمة في آخر جولتين، فسيسعى جاهداً لضمان الخروج من القلعة الحمراء وفي جعبته ولو نقطة على أقل تقدير.

حتا- كلباء

يستقبل حتا الهابط رسمياً في التاسعة مساء اليوم ضيفه كلباء في مباراة تأدية واجب بالنسبة إلى أصحاب الأرض بعد انتهاء رحلتهم في عالم الأضواء بعد الخسارة التي مني بها الفريق أمام الشارقة في المرحلة السابقة.

وتجمد رصيد الإعصار عند 9 نقاط، بفارق 5 نقاط عن الفجيرة وصيف القاع، و6 نقاط عن عجمان صاحب المركز الثاني عشر.

وستمثل المباراة فرصة أمام كلباء من أجل تحسين وزيادة رصيده من النقاط، خاصة مع طموح الفريق ببلوغ حاجز ال 40 نقطة.