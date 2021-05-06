شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يُطيح ريال مدريد من دون مقاومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نال تشيلسي الإنجليزي إشادة واسعة بعد عرضه المثالي أمام ضيفه ريال مدريد عندما حقق 2-0 في إياب الدور نصف النهائي، ليتأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل الألماني تيمو فيرنر (28) ومايسون ماونت (85) الهدفين. وكان تشيلسي عاد بالتعادل الإيجابي 1-1 من مدريد الأسبوع الماضي، وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها تشيلسي المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد أن خسر أمام مواطنه مانشستر يونايتد بركلات الترجيح عام 2008، قبل أن يفوز باللقب على حساب بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح أيضاً في عام 2012.

وسيلتقي تشيلسي في النهائي مع مواطنه مانشستر سيتي في نهائي إنجليزي خالص في 29 مايو/أيار الحالي في إسطنبول.

وأجمعت الصحف العالمية على أن تشيلسي حجم ريال مدريد تماماً، كما انتصر مدربه الألماني توماس توخل على زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تكتيكياً.

واستعان تشيلسي بتوخل في يناير/كانون الثاني الماضي بعد إقالة مدربه فرانك لامبارد، ومنذ ذلك الوقت تغير أداء «البلوز» بشكل لافت للنظر، وخسر الفريق مباراتين فقط من أصل 24 مباراة خاضها تحت قيادة المدرب الألماني المبدع، كما أنه عزز موقعه أيضاً بين المراكز المؤهلة للمسابقة القارية العريقة الموسم المقبل، من خلال احتلاله المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المهاجم الألماني تيمو فيرنر: «عندما بدأنا مع المدرب، كنا في المركز التاسع في الدوري والآن حققنا كل شيء في الطريق إلى المراكز الأربعة الأولى، يمكننا الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي».

وأضاف: «فريقنا مذهل وشاب».

وهذا التحول في موسم البلوز تم بناؤه على أساس متين. للمرة الثامنة عشرة تحت قيادة توخل، حافظ تشيلسي على شباكه نظيفة أمام ريال مدريد بعدما أبطل لحظة واحدة من السحر من مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة في منتصف الشوط الأول بتصدي للحارس السنغالي إدوارد ميندي.

تشيلسي الحيوي

وكانت إحدى المهام التي كانت تنتظر توخل في مطلع العام هي الحصول على أفضل ما لدى مواطنيه فيرنر وكاي هافيرتس.

وحتى في ظل الإدارة الفنية الجديدة، نادراً ما يُظهر الثنائي الدولي الألماني الشكل الذي جعلهما اثنين من أهم نجوم البوندسليجا. لكنهما استعادا شيئاً من بريقهما ليلة إطاحة الحرس القديم لريال مدريد والمتوج بأربعة ألقاب في المسابقة القارية العريقة.

كما تألق المدافع الألماني أنطونيو روديجر ولاعب الوسط الرائع ماسون مونت، وجميع اللاعبين، وإن بقي الفرنسي نغولو كانتي حالة خاصة، حتى أمكن القول إنه وحده من هزم ريال مدريد، بعدما كان وراء الأهداف الثلاثة لفريقه ذهاباً وإياباً، وكان شعلة نشاط، حتى قيل بعد مباراة الذهاب في مدريد على سبيل الطرافة: «إن كانتي عاد إلى لندن راكضاً وليس بالطائرة».

وفشل ريال مدريد في المقابل في الرد على الطاقة والحماس الكبيرين لتشيلسي، والذي صنعه توخل الذي دخل التاريخ؛ كونه أصبح أول مدرب يتأهل إلى النهائي في سنتين متواليتين مع فريقين مختلفين، بعدما تأهل مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي.

نهاية حقبة

وبدأ الحديث في ريال مدريد عن التغيير، ذلك أن معظم اللاعبين بلغوا سن التقاعد، وقال المهاجم والمدير الرياضي السابق للريال المونتينيجري بريدراج مياتوفيتش لإذاعة «كادينا سير»: «لا يمكننا التحدث عن كارثة. الوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال هو أمر صعب. في المقابل، بإمكاننا أن نتحدث عن نهاية حقبة. في الأعوام الأخيرة لم نكن على قدر الآمال في بعض التعاقدات».

وفور إطلاق الحكم صافرة نهاية مباراة الإياب توجهت أصابع الاتهام إلى المدرب الفرنسي بسبب العديد من خياراته داخل المستطيل الأخضر، على غرار دفعه في التشكيلة الأساسية لراموس الغائب عن الملاعب لحوالي شهر بسبب الإصابة، والبلجيكي إدين هازار «الشفاف»، إضافة إلى خياراته التقنية مع دفاع ثلاثي محوري أجبر الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور المعتاد على اللعب في الرواق الأيسر الانتقال إلى الجهة اليمنى وألقى على كاهليه مهمات دفاعية، من أجل أن يفسح المجال لهازار على اليسار.

من جهتها، أجمعت الصحف الإسبانية على تفوق تشيلسي على ريال مدريد، فجاء عنوان صحيفة ماركا: «القطار دهس ريال مدريد»، بينما كتبت في عنوان فرعي «انتصار مستحق لتشيلسي المتفوق والريال خارج النهائي».

وأجمعت صحيفتا «موندو ديبورتيفو» و«سبورت» الكتالونيتان على عنوان واحد وهو «إلى الخارج».

وأضافت «موندو ديبورتيفو» في عناوين فرعية «الريال ظهر دون المستوى أمام تشيلسي المتفوق ولم يبلغ النهائي» متابعة: «تشيلسي سينافس السيتي على اللقب، ومستقبل الريال محل شك».

من جانبها ذكرت «سبورت»: «الريال خارج نهائي التشامبيونز، بعدما اكتسحه تشيلسي الذي فاز عن جدارة». وتابعت: «لا يتبقى أمام فريق زيدان سوى لقب الليجا، إذا لم يرغب في إنهاء الموسم خالي الوفاض».

واختصرت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية المباراة بعنوان: «إنجليزي تام.. تشيلسي يُغرق الريال ليلحق بالسيتي في نهائي دوري الأبطال».