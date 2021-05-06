موعد مباريات الأهلي والاتحاد.. والزمالك وسموحة.. وبيراميدز ودجلة اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل الرسمي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يحل الأهلي، ضيفاً على الاتحاد السكندري، في التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد الاسكندرية في الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي مباراة الليلة في المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 37 نقطة جمعهم من 17 مباراة ، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 وخسر مباراتين ، أما الإتحاد السكندري فيحتل المركز الخامس برصيد 29 نقطة جمعهم من 19 مباراة حيث فاز في 8 وتعادل في 5 وخسر 6 مباريات.

تشكيل الأهلي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الاتحاد .

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمود وحيد

الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

الهجوم : مروان محسن

الزمالك وسموحة

كما يستضيف الزمالك، نظيره سموحة، في التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الخميس، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يدخل لقاء اليوم، محتلا صدارة ترتيب الدوري، برصيد 41 نقطة، جمعها بعد خوض 19 مباراة، متفوقا على الأهلي بفارق 5 نقاط، حيث يحتل الأحمر المركز الثاني برصيد 37 نقطة لكنه خاض 17 مباراة فقط.

تشكيل الزمالك

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حمزة المثلوثي.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهما: أشرف بنشرقي – شيكابالا – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: حميد أحداد.

بيراميدز ودجلة

كما يواجه بيراميدز، نظيره وادى دجلة في التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الخميس، على استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - عبد الله بكري - محمد حمدي،خط الوسط: نبيل دونجا - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد،خط الهجوم: جون أنطوي.

بينما دخل وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: محمد عبد المنصف،خط الدفاع:يعقوبو- خالد رضا- محمود مرعى – إيهاب المباركى،خط الوسط: حسام عرفات- محمد رضا- أحمد مجدى – أحمد سعيد،خط الهجوم: جورجينيو – أحمد شريف.

ويحتل وادى دجلة، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

القنوات الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتذاع مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري على قناة ON Time Sports 1 HD

كما تذاع مباراة الزمالك أمام سموحة على قناة ON Time Sports 2 HD

وتذاع مباراة بيراميدز أمام وادي دجلة على قناة ON Time Sports 3 HD