دوري أبطال أوروبا: تشيلسي يهزم ريال مدريد ليواجه مانشستر سيتي في النهائي

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يلتقي فريق تشيلسي مع مانشستر سيتي، في مواجهة إنجليزية خالصة في نهائي دوري أبطال أوروبا، في اسطنبول 29 مايو/آيار المقبل، لتحديد بطل أوروبا الجديد.

ونجح تشيلسي الأربعاء، في إقصاء ريال مدريد الإسباني من نصف نهائي دوري الأبطال، بهزيمته بهدفين مقابل لا شيء في مباراة الإياب التي جرت على ملعب ستامفورد بريدج.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في أسبانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ما يعني أن تشيلسي فاز بمجموع المبارتين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أحرز هدفي تشيلسي تيمونو فيرني في الدقيقة 28، وأضاف ماسون ماونت الهدف الثاني في مرمى ريال مدريد، في الدقيقة 85.

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استحواذ الريال

وحاول زين الدين زيدان، مدرب ريال مديد حسم المباراة مبكرا وفرض السيطرة عليها، لكن الفريق فشل في استثمار الاستحواذ على الكرة والذي بلغ 68 بالمئة، مقابل 32 فقط لتشيلسي.

كما بلغت تمريرات ريال مدريد 703 تمريرة بدقة بلغت 89 بالمئة، في حين تناقل لاعبو تشيلسي الكرة 334 مرة فقط بدقة 80 بالمئة.

إلا أن الفريق الإنجليزي بقيادة المدرب توماس توخل، كان الأخطر على المرمى والأكثر إيجابية وسدد لاعبوه 15 كرة باتجاه الشباك، بينما اقتصرت تسديدات الريال على سبع فقط.

وكان مانشستر سيتي قد حقق الفوز على باريس سان جيرمان بنفس النتيجة في مبارة الإياب يوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد في انجلترا.

وحسم السيتي موقعة نصف النهائي بالفوز على باريس سان جيرمان على ملعبه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، وعزز الفوز في الإياب بهدف مقابل لا شيء، أحرزهما رياض محرز.