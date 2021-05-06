شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى، باستاد الإسكندرية في الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري، ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمود وحيد

الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

الهجوم : مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد شريف ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: محمد صبحي ، داميون لوي ومحمود رزق وهشام صلاح والسيد سالم وخالد الغندور ومروان عطية وأحمد مانجا وعمار حمدي وعبد السميع وايمانيول اوكوي.

ويسعى الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات وحصد نقاط المباراة الثلاث.. ويدخل الأهلي مباراة اليوم وفي جعبته 37 نقطة جمعها من 17 مواجهة. فيما يدخل الاتحاد مواجهة اليوم في المركز الخامس برصيد 29 نقطة جمعها من 19 مباراة.

ويسعى الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات وحصد نقاط المباراة الثلاث.. ويدخل الأهلي مباراة اليوم وفي جعبته 37 نقطة جمعها من17مواجهة.

فيما يدخل الاتحاد مواجهة اليوم في المركز الخامس برصيد29 نقطة جمعها من19مباراة.