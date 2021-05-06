شكرا لقرائتكم خبر عن إحماءات لاعبى الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الأهلي عمليات الإحماءات التي تسبق مبارة فريقهم ضد الاتحاد السكندري اليوم الخميس، والتي تجمعهما على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الاتحاد السكندري اليوم السبت والتي تجمعهما على ملعب الإسكندرية شمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية، اليو ديانج، أفشة، حسين الشحات.

الهجوم: صلاح محسن، مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد شريف ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا.

ويسعى الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات وحصد نقاط المباراة الثلاث.. ويدخل الأهلي مباراة اليوم وفي جعبته 37 نقطة جمعها من17مواجهة. فيما يدخل الاتحاد مواجهة اليوم في المركز الخامس برصيد 29 نقطة جمعها من 19 مباراة.

وشهدت القائمة عودة محمود متولي وبدر بانون وأيمن أشرف بعد التعافي من الإصابة التي تسببت في غيابهم عن تشكيلة الفريق في المباريات الفترة الماضية.

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.