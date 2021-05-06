شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يسجل هدف تقدم الزمالك على سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز أشرف بن شرقى لاعب الزمالك، هدف تقدم فريقه على سموحة، من ضربة رأس متقنة بعد عرضية من محمود شيكابالا فى الدقيقة 18 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يدخل لقاء اليوم، محتلا صدارة ترتيب الدوري، برصيد 41 نقطة، جمعها بعد خوض 19 مباراة، متفوقا على الأهلي بفارق 5 نقاط، حيث يحتل الأحمر المركز الثاني برصيد 37 نقطة لكنه خاض 17 مباراة فقط، فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي، خط الوسط: أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"، خط الهجوم: حميد أحداد.

فيما ضم تشكيل سموحة كلاً من.. حراسة المرمى: الهانى سليمان، خط الدفاع: شريف رضا – رجب نبيل – محمود البدرى – اطهر الطاهر، خط الوسط: محمد كناريا – محمود حليمو - - مصطفى فتحى – عبد الكبير الوادى – أحمد عبد القادر، خط الهجوم: ديريك نيسيبامبى.