شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يظهر برفقة لاعبى الأهلى قبل مواجهة الاتحاد السكندرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسام عاشور لاعب فريق الاتحاد السكندرى بتحية لاعبى الأهلى خلال عملية الإحماء داخل ملعب الإسكندرية قبل انطلاق المباراة بين الفريقين في الجولة الـ20 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

عاشور تربطه علاقة طيبة بجميع لاعبي الأهلى، وحرص على استقبالهم رغم أنه ليس في التشكيل الأساسي للفريق السكندري.

زأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الاتحاد السكندري اليوم الخميس والتي تجمعهما على ملعب الإسكندرية شمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمود وحيد.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.

الهجوم: مروان محسن.

ويسعى الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات وحصد نقاط المباراة الثلاث.. ويدخل الأهلي مباراة اليوم وفي جعبته 37 نقطة جمعها من 17 مواجهة.



حسام عاشور برفقة لاعبى الاهلى (3)



حسام عاشور برفقة لاعبى الاهلى (4)



حسام عاشور برفقة لاعبى الاهلى (1)